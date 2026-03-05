Προσγειώθηκε λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο μετέφερε 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Πέντε μέρες δεν είχαμε κοιμηθεί, ευχαριστούμε την Πολεμική Αεροπορία» λένε συγγενείς επαναπατρισθέντων

Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής.

Ανάμεσα στους επιβάτες, γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες μόλις αποβιβαστούν από το αεροσκάφος θα μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.