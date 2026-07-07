Ελεύθεροι με όρους δύο οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της, κατά τη δικογραφία, δράσης εγκληματικής οργάνωσης οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Πρόκειται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για έναν 30χρονο και έναν 27χρονο οι οποίοι στη δικογραφία θεωρούνται αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, και χθες έλαβαν 24ωρη προθεσμία για τις εξηγήσεις τους.

Απολογούμενοι, αρνήθηκαν ότι είναι μέλη ή στελέχη εγκληματικής οργάνωσης και ότι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Με τις απολογίες των δύο φερόμενων ως βασικών κατηγορουμένων, ολοκληρώθηκε ενώπιον του ανακριτή η απολογητική διαδικασία για τους δέκα συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης οπαδών του Παναθηναϊκού, στους οποίους αποδίδονται βαριές κατηγορίες για βίαιη δράση σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων.

Ενώπιον του Ανακριτή απολογήθηκαν χθες οι πρώτοι οκτώ κατηγορούμενοι εκ των οποίων ένας, ανήλικος, οδηγήθηκε στη φυλακή ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Και οι δέκα κατηγορούμενοι αρνούνται την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης καθώς και οποιαδήποτε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ισχυριζόμενοι πως οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή τους ήταν για προσωπική χρήση.

Όπως φαίνεται να ισχυρίζονται, δεν είναι οργανωμένοι οπαδοί αλλά απλοί φίλαθλοι.