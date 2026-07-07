162 λαγοκέφαλοι μετά: Ο 11χρονος «εξολοθρευτής» αποκαλύπτει πώς τους καταλαβαίνει στην πετονιά

Στην εσχατιά του Αιγαίου, το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει απαραίτητα video games και ατελείωτο scrolling σε οθόνες. Για τον 11χρονο Λευτέρη Καββίδα από το Καστελλόριζο, η πραγματική δράση κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια καραδοκεί ένας από τους πιο διαβόητους και επιθετικούς εισβολείς των ελληνικών θαλασσών, ο λαγοκέφαλος.

Ο Λευτέρης δεν είναι απλώς ένας πιτσιρικάς που ρίχνει μια πετονιά τα καλοκαίρια για να περάσει η ώρα. Είναι ένας μικρός «εξολοθρευτής» που πρόσφατα σάρωσε σε τοπικό διαγωνισμό αλιείας, βγάζοντας από τη θάλασσα ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 162 λαγοκέφαλους, κατακτώντας με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο βραβείο.

Η επαφή του με τη θάλασσα, τα αγκίστρια και τα δολώματα ήταν σχεδόν νομοτέλεια. Πρόκειται για μια κληρονομιά που πέρασε στα χέρια του από τη μικρή του ηλικία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το ψάρεμα ήταν αρχικά το τέλειο αντίδοτο στη ρουτίνα του ακριτικού νησιού:

«Είχα μάθει από πολύ μικρός να ψαρεύω. Μου έμαθε ο παππούς μου και μου άρεσε.

Συνέχισα, γιατί εδώ που μένουμε στο Καστελλόριζο δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις και έπρεπε με κάτι να ασχολείσαι».

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Όμως, πώς καταφέρνει ένα 11χρονο παιδί να ξεγελάσει και να βγάλει στην επιφάνεια τόσα πολλά κομμάτια από ένα ψάρι που προβληματίζει ακόμα και τους επαγγελματίες αλιείς;

Το μυστικό κρύβεται στην τριβή, την εμπειρία και την «αίσθηση» της πετονιάς. Ο Λευτέρης έχει πλέον εκπαιδεύσει τα χέρια του να διαβάζουν τις κινήσεις του θηράματος κάτω από το νερό. Όταν το δόλωμα το χτυπάει λαγοκέφαλος, ο 11χρονος το ξέρει αμέσως πριν καν φανεί στον αφρό.

«Νιώθεις να τραβάει πάνω-κάτω και να τεντώνεται συνέχεια», περιγράφει με την ψυχραιμία ενός βετεράνου, αναλύοντας το χαρακτηριστικό, επιθετικό τράβηγμα του συγκεκριμένου ψαριού.

Η πορεία του προς την κορυφή του διαγωνισμού δεν ήταν καν προμελετημένη. Ο Λευτέρης παραδέχεται ότι στις αρχές δεν είχε πάρει και πολύ ζεστά τη διαδικασία. Όταν όμως μπήκε στον ρυθμό, αποφάσισε να παίξει δυναμικά, αφήνοντας χιλιόμετρα πίσω τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Είναι ενδεικτικό ότι, μέσα σε μία μόνο μέρα -την πρώτη της εβδομάδας- κατάφερε να αλιεύσει 76 λαγοκέφαλους.

Το ρεκόρ των 162 αλιευμάτων μπορεί να ακούγεται ήδη τεράστιο, αλλά για τον νεαρό ψαρά από το Καστελλόριζο είναι απλώς η αρχή. Με ένα χαμόγελο αυτοπεποίθησης και το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες ψαριές του, βάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά:

«Πιστεύω θα ξαναπεράσω το ρεκόρ των 162. Μπορεί να πάω και πιο πάνω».