Δύο πλοία συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι της Σούδας - Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης

Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στο λιμάνι της Σούδας καταγράφηκε σε βίντεο. Συγκεκριμένα στο φως της δημοσιότητας ήρθε η στιγμή που συγκρούονται δύο πλοία μέσα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. Όλα συνέβησαν την ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 95 φορτηγα και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επίβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο στο πλοίο Έλυρος έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το Ιωσήφ Κ, έχει ζημιές στην πλώρη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από νηογνώμονα και στα δύο πλοία ώστε να κριθεί αν μπορούν να ταξιδέψουν. Ωστόσο οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι νεωτέρας.