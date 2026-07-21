Μενού

Δύο πλοία συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι της Σούδας - Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που δύο πλοία συγκρούονται μέσα στο λιμάνι της Σούδας, όσο το ένα έμπαινε στο λιμάνι και το άλλο έφευγε.

Reader symbol
Newsroom
Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας
Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας | zarpanews.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στο λιμάνι της Σούδας καταγράφηκε σε βίντεο. Συγκεκριμένα στο φως της δημοσιότητας ήρθε η στιγμή που συγκρούονται δύο πλοία μέσα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. Όλα συνέβησαν την ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 95 φορτηγα και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επίβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο στο πλοίο Έλυρος έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το Ιωσήφ Κ, έχει ζημιές στην πλώρη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από νηογνώμονα και στα δύο πλοία ώστε να κριθεί αν μπορούν να ταξιδέψουν.  Ωστόσο οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι νεωτέρας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ