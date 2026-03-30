Έλληνας καπετάνιος στον Περσικό: «Αν δινόταν εντολή θα περνούσαμε το Στενό του Ορμούζ»

Έλληνας καπετάνιος βρίσκεται σε πλοίο που έχει εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει στον δεύτερο μήνα του και το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό.
Ο Αντώνης Μουντές μίλησε στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, αναφέροντας ότι το πλοίο toy, Star Peace, βρίσκεται περίπου 10 ημέρες στο αγκυροβόλιο αναμονής, έχοντας ήδη εκφορτώσει σιτηρά από τη νότια Αμερική σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.
Έκτοτε το πλοίο με πλήρωμα 21 ατόμων και μοναδικό Έλληνα τον κ. Μουντέ βρίσκεται αγκυροβολημένο. Πάντως, σύμφωνα με τον καπετάνιο, διαθέτουν προμήθειες και νερό, καθώς κατά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ το πλοίο ήταν στο λιμάνι.
Στην περιοχή όπου βρίσκεται ο Αντώνης Μουντές με το πλοίο του επικρατεί ηρεμία, παρόλο που βρίσκεται πολύ κοντά στην εμπόλεμη περιοχή. Στο ερώτημα για τον αν τού δινόταν εντολή να περάσει το Στενό του Ορμούζ, ο καπετάνιος είπε μεταξύ άλλων: «Από τη στιγμή που τη στιγμή που είμαστε ναυτικοί μέσα στα καράβια, με βεβαιότητα μπορώ να σάς πω ότι ναι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες».
