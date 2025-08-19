Έλληνας μοντέλο πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ της Cardi B στη Μύκονο: Είχε συμμετάσχει στο GNTM

Ένας Έλληνας από τη Λάρισα συμμετέχει στο νέο βίντεο κλιπ της διάσημης ράπερ Cardi B, που γυρίστηκε στη Μύκονο.

Πρόκειται για τον Γιάννη Ψιψιλή,ο οποίος το 2021 έφτασε μέχρι τα bootcamp του GNTM.

Στο βίντεο κλιπ της Cardi B ο Γιάννης Ψιψιλής υποδύεται έναν από τους σερβιτόρους στο τραγούδι «Imaginary Playerz», πηγαίνοντας σαμπάνιες στην διάσημη ράπερ.

Cardi B | Instagram/giannic_j



Το μοντέλο από τη Λάρισα μοιράστηκε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ αλλά και selfie με την Cardi B.

Cardi B και Γιάννης Ψιψίλης | Instagram

O Γιάννης Ψιψιλής | Instagram/ giannic_j



«Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το Video Clip που πήρα μέρος της Cardi B για τον καινούργιο της δίσκο στο τραγούδι “Imaginary Playerz”!! Είναι τιμή μου να παίρνω μέρος σε μια τόσο μεγάλη δουλειά!!» έγραψε.



