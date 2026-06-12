Ελληνικό: 21χρονος ξήλωνε τάφους για λίγα ευρώ – Πιάστηκε να σκαρφαλώνει τη μάντρα νεκροταφείου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο Ελληνικό, όταν τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου έπιασαν κυριολεκτικά στα πράσα έναν νεαρό να σκαρφαλώνει στον εξωτερικό τοίχο του τοπικού κοιμητηρίου. Ο 21χρονος δεν βρισκόταν εκεί για να τιμήσει κάποιον δικό του άνθρωπο, αλλά για να βάλει στο χέρι ό,τι πολύτιμο έβρισκε μπροστά του.

Όπως διαπίστωσε η Αστυνομία, η δράση του νεαρού δεν ήταν καθόλου τυχαία ή μεμονωμένη. Αντίθετα, είχε στήσει «επιχείρηση» από τον περασμένο Ιανουάριο. Με τη βοήθεια ενός συνεργού του, τρύπωναν τακτικά στο Κοιμητήριο Ελληνικού και σήκωναν κυρίως τα βαριά, μπρούτζινα καντήλια από τους τάφους.

Μέχρι να πέσει στα χέρια των Αρχών, το δίδυμο φέρεται να είχε χτυπήσει τουλάχιστον επτά φορές. Η λεία τους μόνο αμελητέα δεν είναι, αφού η αξία των κλεμμένων καντηλιών και αντικειμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 4.000 ευρώ.

Πλέον, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, την ώρα που η Αστυνομία χτενίζει την περιοχή και συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τον συνεργό του που παραμένει άφαντος.