Το ελληνικό νησί που μένει χωρίς αστική συγκοινωνία από 30 Ιουνίου

Η Χίος, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή συγκοινωνιακή απομόνωση. Μετά από 269 ημέρες πλήρους απουσίας υπεραστικών δρομολογίων, το νησί προετοιμάζεται τώρα για το οριστικό «λουκέτο» και στις αστικές συγκοινωνίες, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέκει, καθώς η επιβατική κίνηση είναι σχεδόν μηδαμινή. Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια χωρίς επιβάτες, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τα εισιτήρια να μην καλύπτουν ούτε τα βασικά λειτουργικά έξοδα.

«Τα δρομολόγια πηγαινοέρχονται άδεια», δηλώνουν με απόγνωση οι οδηγοί, βλέποντας το επάγγελμά τους να καταρρέει κάτω από το βάρος της οικονομικής ασφυξίας.

Παρά την προσμονή για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, οι όροι που τίθενται φαίνονται απαγορευτικοί για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες κερδίσουν τον διαγωνισμό, θα κληθούν να εξυπηρετούν το νησί για τα επόμενα 10+5 χρόνια, χωρίς όμως καμία πρόβλεψη για κρατική επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος φαίνεται να αποποιούνται τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα δεν εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα.

Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση και αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, η 1η Ιουλίου θα βρει τη Χίο σε μια «πέτρινη εποχή» μετακινήσεων, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία.