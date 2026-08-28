Το ελληνικό νησί που «παρέδωσε τα κλειδιά» στις γάτες (και 2 ακόμα μέρη στον κόσμο που έκαναν το ίδιο)

Αν νομίζεις ότι ο άνθρωπος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της Γης, μάλλον δεν έχεις ταξιδέψει στα σωστά μέρη. Υπάρχουν γωνιές στον πλανήτη όπου οι διποδικοί κάτοικοι αποτελούν τη μειοψηφία και τα αιλουροειδή έχουν στήσει τη δική τους μικρή, χνουδωτή αυτοκρατορία.

Σύρος: Το κυκλαδίτικο καταφύγιο που τρέλανε 40.000 αιτούντες

Στην καρδιά του Αιγαίου, η Σύρος δεν φημίζεται μόνο για τα λουκούμια και τα αρχοντικά της. Στο ιδιωτικό καταφύγιο «God’s Little People Cat Rescue», δεκάδες αδέσποτα ζουν σαν βασιλιάδες με θέα το γαλάζιο.

Όταν μάλιστα δημοσιεύτηκε μια αγγελία για θέση φροντιστή μερικής απασχόλησης, μαζεύτηκαν 40.000 αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Ποιος δεν θα παράταγε το corporate 9-to-5 για να χαϊδεύει γάτες στην Ερμούπολη;

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Αοσίμα: Το ιαπωνικό νησί όπου οι γάτες νικούν τους ανθρώπους 6-0

Στη νότια Ιαπωνία, το νησάκι Αοσίμα έχει μήκος μόλις ένα μίλι, αλλά η αναλογία γατών προς ανθρώπους είναι 6 προς 1.

Αρχικά έφτασαν εκεί για να καθαρίσουν τα ψαροκάικα από τα ποντίκια, όμως σήμερα πάνω από 120 ημιάγριες γάτες σουλατσάρουν στις προβλήτες, ενώ οι εναπομείναντες ηλικιωμένοι κάτοικοι απλώς απολαμβάνουν την παρέα τους (και τις ορδές των τουριστών).

Κοσλάντια: Η παγωμένη φάρμα-βασίλειο στη Σιβηρία

Στο Πριγκόροντνι της Σιβηρίας, η αγρότισσα Άλλα Λεμπέντεβα μετέτρεψε το αγρόκτημά της στο «Koshlandia» (τη Χώρα των Γατών).

Εκεί, εκατοντάδες αφράτες γάτες Σιβηρίας με τριπλή γούνα παίζουν στο χιόνι, προστατεύουν τη φάρμα από τρωκτικά και κοιμούνται σε ειδικά διαμορφωμένα «υπνοδωμάτια» μέσα στο κοτέτσι.