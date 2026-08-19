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Το ελληνικό νησί που σε καλεί να αφήσεις στην άκρη τις σαγιονάρες και να φορέσεις παπούτσια πεζοπορίας

Στο αφιέρωμα γαλλικού περιοδικού η Άνδρος προβάλλεται όχι απλώς ως ένας ακόμη κυκλαδίτικος προορισμός αλλά ως ένας τόπος εξερεύνησης, επαφής με τη φύση.

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ανδρος
Unsplash
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Στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, αυθεντική και λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της Ελλάδας τοποθετείται η Άνδρος, μέσα από εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Liligo.

Ο κατάλογος παρουσιάζει δέκα επιλογές από την νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα που απευθύνονται σε ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν εμπειρίες πέρα από τους πλέον προβεβλημένους, μαζικούς και πολυσύχναστους ελληνικούς προορισμούς.

Η σημασία της διεθνούς διάκρισης ενισχύεται από το γεγονός ότι το «Liligo» αποτελεί μια από τις πλέον καθιερωμένες ψηφιακές πλατφόρμες της γαλλικής ταξιδιωτικής αγοράς, με δραστηριότητα στον χώρο της αναζήτησης και σύγκρισης ταξιδιωτικών επιλογών, ενώ το «Magazine du Voyageur» λειτουργεί ως πηγή ταξιδιωτικής έμπνευσης και ενημέρωσης, προσφέροντας σε εκατομμύρια χρήστες, ιδέες για προορισμούς, συμβουλές για την οργάνωση των ταξιδιών τους και ενημέρωση για την τουριστική επικαιρότητα.

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Στο αφιέρωμα η Άνδρος παρουσιάζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και ως ένας προορισμός που διαφοροποιείται αισθητά από τα γειτονικά νησιά χάρη στις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, στα καταπράσινα τοπία της, στις άγριες κοιλάδες, στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, στα γραφικά χωριά, στις πιο φυσικές και λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες και στις πολυάριθμες πηγές της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μονή Παναχράντου, ως έναν από τους σημαντικότερούς θρησκευτικούς πόλους έλξης που συναντά ο επισκέπτης στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του νησιού αλλά και ευρύτερα στις Κυκλάδες και την Ελλάδα.

Λιμάνι της Άνδρου
Λιμάνι της Άνδρου | Eurokinissi

 

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης είναι το πεζοπορικό «προϊόν» της Άνδρου. Το Liligo αναδεικνύει το δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, καλώντας ουσιαστικά τον ταξιδιώτη «να αφήσει στην άκρη τις σαγιονάρες και τα σανδάλια και να φορέσει τα παπούτσια πεζοπορίας του», προκειμένου να ανακαλύψει τους κρυμμένους θησαυρούς του νησιού. Με τον τρόπο αυτό, η Άνδρος προβάλλεται όχι απλώς ως ένας ακόμη κυκλαδίτικος προορισμός για ήλιο και θάλασσα, αλλά ως ένας τόπος εξερεύνησης, επαφής με τη φύση και ενεργών διακοπών, με ένα «τουριστικό προϊόν» που μπορεί να προσελκύσει ταξιδιώτες καθ' όλη τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου.

Το αφιέρωμα συνδέεται με το ευρύτερο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Άνδρου και του ΕΟΤ και αναφέρεται παράλληλα και στην προσβασιμότητα του νησιού, σημειώνοντας ότι ο επισκέπτης μπορεί να ταξιδέψει αεροπορικώς έως την Αθήνα και στη συνέχεια να μεταβεί στη Ραφήνα, από όπου το νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά σε περίπου δύο ώρες, ενώ επισημαίνεται επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης από τη Μύκονο. Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γαλλική αγορά, καθώς συνδέει την 'Ανδρο με δύο σημαντικές «πύλες εισόδου» για διεθνείς ταξιδιώτες και ενισχύει την εικόνα του νησιού ως προορισμού που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα ευρύτερο ταξιδιωτικό πρόγραμμα στις Κυκλάδες.

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