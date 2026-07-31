Ανακαλύφθηκε αρχαίο ναυάγιο με περίπου 600 αμφορείς στην Άνδρο

Αυτοψία πραγματοποιήσε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού μετά από υπόδειξη ιδιώτη σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου, όπου εντόπισε φορτίο ενός αρχαίου πλοίου. Σημειώνεται πως το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 39-44 μέτρων και το φορτίο του συνίσταται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο. Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ. Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίσθηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.

Το ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων. Επιπλέον έρχονται στο φως και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά με το φορτίο όσο και την προέλευση του.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού.