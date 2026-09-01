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Ελληνικό νησί στα 10 πιο ήσυχα του κόσμου

Ένα ελληνικό νησί αναδείχθηκε ως το πιο ήσυχο της Ευρώπης και το δεύτερο πιο ήσυχο στον κόσμο, στο πλαίσιο του «quietcation».

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Ανάφη
Ανάφη | Eurokinissi
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Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και άγχος, οι ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν περισσότερη ηρεμία και χαλάρωση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το «quietcation» είναι η ταξιδιωτική τάση που έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.

Το BookRetreats.com, μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα για κρατήσεις retreats, αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για ήσυχους προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά πολύ.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

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