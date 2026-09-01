Ελληνικό νησί στα 10 πιο ήσυχα του κόσμου

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και άγχος, οι ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν περισσότερη ηρεμία και χαλάρωση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το «quietcation» είναι η ταξιδιωτική τάση που έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.
Το BookRetreats.com, μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα για κρατήσεις retreats, αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για ήσυχους προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
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