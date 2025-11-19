Ελληνικοί δρόμοι: «Τσαμπουκάδες» οδηγοί, ξέφραγο αμπέλι - Μόνο ένα κλάσμα πιάνει η αστυνομία

Δύο Έλληνες οδηγοί στο φυσικό τους «περιβάλλον», όπως τους αποτυπώνει το δελτίο του ΣΚΑΙ:

Οδηγός 1 - Είσαι ζώο, ζώο, ζώο. Γ... το μ.. που σε πέταγε κ...

Οδηγός 2 - Γ... το σπίτι σου

Αυτή είναι η καθημερινότητα στους ελληνικούς δρόμους για τον μέσο οδηγό, είτε γίνεται θεατής σε τέτοια ντροπιαστικά συμβάντα, είτε εμπλέκεται σε αυτά. Και όμως, αυτή η πραγματικότητα μέχρι τώρα παραμένει ατιμώρητη από την αστυνομία.

Οδηγοί και οργή στον δρόμο: Πού οφείλεται;

Ο λεγόμενος «τσαμπουκάς» στον δρόμο, αυτές οι συχνές τεταμένες λεκτικές, και κάποιες φορές βίαιες αντιπαραθέσεις, στιγματίζουν έως και παρακωλύουν την κυκλοφορία στις μεγάλες πόλεις.

Όπως αναφέρει το μέσο, τα περιστατικά εντάσεων και ξυλοδαρμών στους δρόμους έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Επεισόδια μεταξύ οδηγών αυξάνονται συνεχώς, με την ψυχολόγο v-decvaqjmyjpl να εξηγεί το γιατί:

«Μοιάζει να είναι σαν μία βαλβίδα αποσυμπίεσης ο δρόμος και η κόρνα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και εμείς μία έντονη αύξηση των περιστατικών βίας και δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ζούμε σε ένα περιβάλλον με πολλή ένταση και οικονομικές πιέσεις», παρατήρησε.

Με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, κατά μέσο όρο μόλις 3 από τα δεκάδες περιστατικά σωματικής βλάβης, εξύβρισης και φθορών που συμβαίνουν καθημερινά στον δρόμο καταλήγουν στις αρχές.

Οδηγοί και «τσαμπουκάς»: Έτσι φτάσαμε στον Νέο Κόσμο

Αφορμές σε περιπτώσεις που οδηγοί οχημάτων πιάνονται στα χέρια μπορεί να είναι τόσο ασήμαντες όσο η αντιδικία για μία θέση στάθμευσης, ή για την προτεραιότητα.

Μία τραγική υπενθύμιση του πού μπορεί να καταλήξει κάτι τέτοιο, πήραμε πρόσφατα με το σοκαριστικό συμβάν του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 58χρονου οδηγού από έναν τέτοιο «οξύθυμο» 29χρονο.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον 58χρονο, αναφέροντας –σύμφωνα με πληροφορίες– πως του έδωσε τρεις μπουνιές, μετά τις οποίες ο άνδρας έπεσε στο έδαφος.

Προσπαθεί ωστόσο να πείσει ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τόσο σοβαρό τραυματισμό και πολύ περισσότερο να τον σκοτώσει. Υποστήριξε ακόμη ότι το επεισόδιο δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά στη Μάχης Αναλάτου, λίγα μέτρα πιο πριν.

Το περιστατικό, που είχε τραγική κατάληξη, ξεκίνησε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 29χρονος, ο 58χρονος έκανε χρήση σπρέι πιπεριού, γεγονός που οδήγησε σε μια καταδίωξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών στους δρόμους του Νέου Κόσμου.