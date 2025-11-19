Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό

Εξελίξεις στην υπόθεση του Νεου Κόσμου καθώς ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον 58χρονο, αναφέροντας –σύμφωνα με πληροφορίες– πως του έδωσε τρεις μπουνιές, μετά τις οποίες ο άνδρας έπεσε στο έδαφος. Προσπαθεί ωστόσο να πείσει ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τόσο σοβαρό τραυματισμό και πολύ περισσότερο να τον σκοτώσει. Υποστήριξε ακόμη ότι το επεισόδιο δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά στη Μάχης Αναλάτου, λίγα μέτρα πιο πριν.

Το περιστατικό, που είχε τραγική κατάληξη, ξεκίνησε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 29χρονος, ο 58χρονος έκανε χρήση σπρέι πιπεριού, γεγονός που οδήγησε σε μια καταδίωξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Διαβάστε ακόμα: Νέος Κόσμος: Γνώστης πολεμικών τεχνών ο 29χρονος - Είχε επιτεθεί με κοπίδι σε άλλον οδηγό

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει εκτενές υλικό από κάμερες καταστημάτων και κατοικιών της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι αρκετά από όσα έχουν καταθέσει μάρτυρες, αλλά και ο ίδιος ο 29χρονος, σχετικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, φαίνεται να επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό.

Νέος Κόσμος «Προηγήθηκε επίθεση του θύματος» - Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του 29χρονου

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε πως χτύπησε το θύμα έπειτα από φραστικό επεισόδιο στον δρόμο, ωστόσο η υπεράσπιση θέτει ζητήματα αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των χτυπημάτων και του τραγικού αποτελέσματος.



​Ο δικηγόρος του 29χρονου, Ιωάννης Γλύκας, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από τροχαίο ατύχημα που προηγήθηκε της συμπλοκής.

Διαβάστε ακόμα: Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη – «Τού έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω»



​«Να περιμένουμε τα ιατροδικαστικά»



​«Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων» δήλωσε αρχικά ο κ. Γλύκας, τονίζοντας τη σημασία της αιτίας θανάτου.

​«Όταν δεν προκύπτει ξεκάθαρα από τι έφυγε αυτός ο άτυχος άνθρωπος, νομίζω ότι δεν μπορούμε να προδικάζουμε την ενοχή και μάλιστα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας οποιουδήποτε κατηγορουμένου» σημείωσε.

Διαβάστε ακόμα: Νέος Κόσμος: Η κυνική ομολογία του δράστη για τον ξυλοδαρμό και το σπρέι πιπεριού του θύματος

​

Ο ισχυρισμός για σπρέι πιπεριού και τροχαίο



​Ο συνήγορος του κατηγορουμένου έθεσε ζήτημα πρότερης επίθεσης από την πλευρά του θύματος, αλλά και την πιθανότητα τροχαίου ατυχήματος.



​«Είναι ξεκάθαρο, φυσικά με σεβασμό στη μνήμη του θύματος, ότι έχει προηγηθεί επίθεση του θύματος στον θύτη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε χρησιμοποίηση σπρέι πιπεριού και μάλιστα στο πρόσωπο και στα μάτια του κατηγορουμένου» ανέφερε χαρακτηριστικά.



​Στη συνέχεια, υποστήριξε πως το όχημα του 58χρονου ενδέχεται να είχε εμπλακεί σε σύγκρουση πριν το επεισόδιο: «Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια που δεν ξεπερνάει την έννοια της σωματικής βλάβης, της χειρότερης της επικίνδυνης, από την πλευρά του θύτη, υπάρχει το αυτοκίνητο του θύματος, έχει πέσει σε άλλα αυτοκίνητα, υπάρχει πρόσκρουση και μπορεί από αυτή την πρόσκρουση να είχαμε το επελθόν αποτέλεσμα».



​Ο κ. Γλύκας κατέληξε λέγοντας πως όλα αυτά αποτελούν «βασικούς υπερασπιστικούς ισχυρισμούς» που θα τεθούν υπόψη των αρχών μόλις λάβουν γνώση της δικογραφίας.