The Ellinikon: Ένα παγκόσμιο case study βιωσιμότητας με την υπογραφή της LAMDA

Υπάρχουν έργα υποδομής που αλλάζουν τον χάρτη μιας χώρας. Και υπάρχουν και εκείνα τα σπάνια, εμβληματικά έργα που επαναπροσδιορίζουν τον ίδιο τον πυρήνα του πώς ζούμε, πώς αναπνέουμε και πώς αλληλεπιδρούμε μέσα σε μια πόλη. Το The Ellinikon, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που συντελείται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία.

Όμως, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, τα διεθνή βραβεία και την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, κρύβεται μια θεμελιώδης φιλοσοφία της LAMDA Development: η πόλη του μέλλοντος δεν μπορεί παρά να έχει στο απόλυτο επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Με το πρόγραμμα Urban Green Dots η LAMDA πρασινίζει τις γειτονιές. Πάρκο Γερουλάνου στον δήμο Αλίμου.

Στόχος δεν είναι απλώς η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου προορισμού, αλλά η δημιουργία ενός ανοιχτού, δημιουργικού και βιώσιμου οικοσυστήματος. Ενός τόπου που ανήκει σε όλους. Και σε αυτή την ιστορική διαδρομή, ο πιο σημαντικός εταίρος είναι η ίδια η τοπική κοινωνία.

Η φωνή των γειτόνων στο προσκήνιο

Το The Ellinikon αποτελεί ένα παγκόσμιο case study πολυσυμμετοχικής συνδημιουργίας. Η LAMDA δεν σχεδιάζει πίσω από κλειστές πόρτες. Ακούει τις ανάγκες των πολιτών των όμορων δήμων και απαντά με μετρήσιμες πράξεις.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας που διενήργησε η MINDSEARCH τον Απρίλιο του 2025, η οποία αποτύπωσε την ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας:

Το 76% των κατοίκων έχει απόλυτα θετική στάση απέναντι στο έργο. Πάνω από το 90% αναγνωρίζει την οικονομική πνοή και ευρωστία που φέρνει η LAMDA στην ευρύτερη περιοχή.

9 στους 10 δηλώνουν την ξεκάθαρη πρόθεσή τους να επισκεφθούν το νέο προορισμό.

Παράλληλα, μέσα από ανοιχτό διάλογο στο Viber και το website της εταιρείας, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 συμπολίτες μας, χαρτογραφήθηκαν τα «θέλω» αλλά και οι εύλογες ανησυχίες τους.

Οι προκλήσεις -όπως η τεράστια έκταση του έργου, το υφιστάμενο κυκλοφοριακό και η γειτνίαση με τρεις Δήμους και δύο μεγάλους οδικούς άξονες- δεν κρύβονται κάτω από το χαλί. Αντιμετωπίζονται με διαφάνεια μέσα από δύο στρατηγικούς πυλώνες δράσης.

Από την επίσημη ανακοίνωση των νέων πρωτοβουλιών της LAMDA. Από αριστερά: Δρ. Βασίλης Καψιμάλης, Δ/ντης Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Δρ. Βαγγέλης Γερασόπουλος, Δ/ντης του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communications Officer, LAMDA, Δρ Μαρία Παπαφωτίου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της LAMDA για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon

Πυλώνας Α: Διάχυση της αξίας σε κάθε γειτονιά

Η υπόσχεση της LAMDA είναι ξεκάθαρη: τα οφέλη του The Ellinikon πρέπει να ξεπερνούν τα όρια του εργοταξίου και να αγγίζουν την καθημερινότητα κάθε κατοίκου.

Απαντώντας στο καθολικό αίτημα για περισσότερο πράσινο, η εταιρεία συμπράττει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πέραν του τεράστιου Μητροπολιτικού Πάρκου (2.000.000 τ.μ.), δημιουργούνται πράσινες διαδρομές που ενώνουν τις παρυφές του Υμηττού με το παραλιακό μέτωπο. Ήδη, μέσω του προγράμματος Urban Green Dots, τέσσερα πάρκα σε Άλιμο και Αργυρούπολη έχουν αναβιώσει, επιστρέφοντας στους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, το θαλάσσιο οικοσύστημα θωρακίζεται. Με τη στενή, καθημερινή επιτήρηση του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. -από τον έλεγχο θολότητας σε 18 σημεία έως την καταγραφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας- τα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν πως η θάλασσα παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, ανεπηρέαστη από τις εργασίες.

Απόλυτη κλιματική θωράκιση

Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση δεν είναι σενάριο αλλά πραγματικότητα, το The Ellinikon λειτουργεί ως ασπίδα για τη Νότια Αθήνα.

Μικροκλίμα: Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εγκαθίσταται ένα πρότυπο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών για την παρακολούθηση του καιρού σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη προειδοποίηση ακραίων φαινομένων.

Αντιπλημμυρικά έργα: Με μια κολοσσιαία επένδυση σε υποδομές, τα ημιτελή ρέματα Τραχώνων και Ευρυάλης διανοίγονται και αναζωογονούνται. Βασισμένη στην πρωτοποριακή μελέτη STORM Risk Assessment, που προσομοίωσε 1.000 πιθανά σενάρια καταιγίδων, η περιοχή θωρακίζεται απέναντι σε φαινόμενα 100ετίας.

Τα ρέματα πλέον εντάσσονται αρμονικά στο Μητροπολιτικό Πάρκο, ανασταίνοντας το τοπικό οικοσύστημα.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ελέγχει συστηματικά την ποιότητα των υδάτων στο παράκτιο μέτωπο του The Ellinikon



Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Το πιο σημαντικό έργο υποδομής, ωστόσο, είναι η κοινωνική ενσυναίσθηση. Η LAMDA στέκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες:

Τρίτη ηλικία: Με το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί», προσφέρεται διαδραστική συντροφιά και θεατρικά εργαστήρια σε μοναχικούς ηλικιωμένους.

Προσβασιμότητα: Μια νέα διαδραστική εφαρμογή χαρτογραφεί την προσβασιμότητα για ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους των όμορων δήμων.

Νέα γενιά: Μέσω του προγράμματος «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια», πάνω από 13.000 μαθητές εξοικειώθηκαν με την αναπηρία και τη συμπερίληψη, ενώ 3.500 παιδιά διδάχθηκαν τις αρχές της βιωσιμότητας μέσω του «Smart City Innovators» με τη SciCo. Φέτος, ο μαθητικός διαγωνισμός «Μια πόλη που μας χωράει όλ@» καλεί τα παιδιά να σχεδιάσουν την ιδανική κοινωνία.

Πυλώνας Β: Σεβασμός στην καθημερινότητα

Με περισσότερα από 20 εργοτάξια σε πλήρη δράση, η όχληση είναι μια ρεαλιστική πρόκληση. Η απάντηση της LAMDA είναι η πλήρης τεχνολογική διαφάνεια. Ένα δίκτυο 18 υπερσύγχρονων σταθμών (15 εντός του έργου και από ένας στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης) καταγράφει αδιάλειπτα, 24 ώρες το 24ωρο, τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Αυτά τα δεδομένα δεν κλειδώνονται σε συρτάρια. Πέρα από τις εκθέσεις προς το Υπουργείο, οι μετρήσεις θα είναι σύντομα live στο website της εταιρείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η λογοδοσία και ο σεβασμός προς τον γείτονα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Το The Ellinikon δεν χτίζεται απλώς στον χώρο του παλιού αεροδρομίου. Χτίζεται πάνω στα θεμέλια μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο που ήδη παράγει αξία, αποδεικνύοντας πως το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν μαζί.