Ελληνικός προορισμός στους 13 καλύτερους της Ευρώπης για την άνοιξη

Λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για ανοιξιάτικα ταξίδια δημοσίευσε το Lonely Planet. Δείτε ποιο μέρος της Ελλάδας ξεχώρισε.

Πελοπόννησος Μυστράς
Το κάστρο του Μυστρά στην Πελοπόννησο | Shutterstock
Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet έφτιαξε τη δική του λίστα με τα μέρη της Ευρώπης που είναι ιδανικά για ανοιξιάτικες αποδράσεις το 2026.

Η λίστα περιλαμβάνει 13 συνολικά προορισμούς για όλα τα γούστα (από εξωτικά νησιά μέχρι γραφικές πόλεις), χωρισμένους ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες σε όλη την ήπειρο. Ανάμεσα στις καλύτερες προτάσεις για τον Μάρτιο βρίσκεται κι ένας ελληνικός προορισμός.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

