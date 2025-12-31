Μενού

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν τα τροχαία τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 40 νεκροί (μείωση 39,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 15,7%) και 1.016 ελαφρά τραυματίες (μείωση 8,6%).

Reader symbol
Newsroom
τροχαία Ελλάδα
Τροχαία στην Ελλάδα | Μιχάλης Παπανικολάου/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Μείωση 4,2% σημείωσαν τον Οκτώβριο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθαν σε 906 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 40 νεκροί (μείωση 39,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 15,7%) και 1.016 ελαφρά τραυματίες (μείωση 8,6%).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ