ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν τα τροχαία τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι

Μείωση 4,2% σημείωσαν τον Οκτώβριο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθαν σε 906 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 40 νεκροί (μείωση 39,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 15,7%) και 1.016 ελαφρά τραυματίες (μείωση 8,6%).