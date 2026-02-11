Μενού

ΕΛΤΑ: Νέο κλείσιμο καταστημάτων τον Μάρτιο - Ποιες αλλαγές έρχονται

Νέο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ αναμένεται από τον Μάρτιο. Πού μεταφέρονται οι υπηρεσίες και ποιες αλλαγές έρχονται.

Με ενημέρωση «πόρτα-πόρτα» προς τις τοπικές κοινωνίες ξεκίνησε ήδη η μετάβαση προς τη νέα φάση μετασχηματισμού του δικτύου των ΕΛΤΑ. Στην κυβέρνηση μιλούν για «μετασχηματισμό» και όχι μείωση του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων καθώς, στη φάση αυτή τουλάχιστον, σε όποια περιοχή υπήρχε σημείο εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ, θα συνεχίσει να υπάρχει.

Η αρχή είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο από αστικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη κλπ) όπου υπήρχε άμεσα δυνατότητα υποκατάστασης των σημείων εξυπηρέτησης που έκλεισαν, από παρακείμενα γραφεία, υπηρεσίες ή τράπεζες.

