ΕΛΤΑ: Νέο κλείσιμο καταστημάτων τον Μάρτιο - Ποιες αλλαγές έρχονται

Με ενημέρωση «πόρτα-πόρτα» προς τις τοπικές κοινωνίες ξεκίνησε ήδη η μετάβαση προς τη νέα φάση μετασχηματισμού του δικτύου των ΕΛΤΑ. Στην κυβέρνηση μιλούν για «μετασχηματισμό» και όχι μείωση του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων καθώς, στη φάση αυτή τουλάχιστον, σε όποια περιοχή υπήρχε σημείο εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ, θα συνεχίσει να υπάρχει.
Η αρχή είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο από αστικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη κλπ) όπου υπήρχε άμεσα δυνατότητα υποκατάστασης των σημείων εξυπηρέτησης που έκλεισαν, από παρακείμενα γραφεία, υπηρεσίες ή τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Γιώργος Μαζωνάκης: Επειγόντως στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα - Τι εξετάζουν οι γιατροί
- Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, το ταξίδι που άφησε ο Μητσοτάκης και το επόμενο κόμμα της Καραγεωργοπούλου
- Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.