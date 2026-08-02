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Έμπρακτη αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους από τη Δήμητρα Κατσαφάδου: Διαθέτει δωρεάν προϊόντα και στήριξη

Η Δήμητρα Κατσαφάδου στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πυρόπληκτων, προσφέροντας δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και κάθε άλλη βοήθεια.

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Η Δήμητρα Κατσαφάδου
Δήμητρα Κατσαφάδου | (NDP PHOTO)
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Την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται για ακόμη ένα καλοκαίρι από τον πύρινο εφιάλτη, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να δίνουν υπεράνθρωπη μάχη στα μέτωπα της φωτιάς, το κύμα αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί μεγαλώνει διαρκώς. Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, οι ανιδιοτελείς πράξεις ανθρωπιάς αποτελούν τη μοναδική αχτίδα ελπίδας.

Σε μια τέτοια εξαιρετικά συγκινητική κίνηση προχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά το κοινωνικό της πρόσωπο. Η γνωστή επιχειρηματίας και ιδρύτρια της εταιρείας «La Vie en Rose» ανακοίνωσε μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media τη δική της έμπρακτη στήριξη σε όσους βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ειδικότερα, η Δήμητρα Κατσαφάδου έκανε γνωστό πως διαθέτει εντελώς δωρεάν αναπλαστικές κρέμες για την άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων, ενώ παράλληλα άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να συνδράμει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τής ζητηθεί.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης.

Η ανακοίνωση της Δήμητρας Κατσαφάδου
Η ανακοίνωση της Δήμητρας Κατσαφάδου | Instagram / @katsafadou

 

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