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Εμπρησμοί στη Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια - Μια σύλληψη και 18 προσαγωγές

Επεισόδια μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του τέταρτου συλληφθέντα για την υπόθεση των εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μια σύλληψη και 18 προσαγωγές.

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Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης | thestival@YouTube
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Μεγάλη ένταση καταγράφηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της απόφασης για τον τέταρτο συλληφθέντα με φόντο τους εμπρησμούς και τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Οι αρχές, προχώρησαν σε μία σύλληψη και δεκαοκτώ προσαγωγές.  

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα επεισόδια άρχισαν αφού έγινε γνωστό ότι ο τέταρτος, κρίθηκε προφυλακιστέος. 

 Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του Δικαστικού Μεγάρου συνεπλάκησαν με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα εκτός του κτιρίου.

Μάλιστα οι αστυνομικοί έκαναν και χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απώθηση των ατόμων ενώ ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό των ατόμων.

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν ομάδα ατόμων που συμμετείχε στο επεισόδιο στην οδό Παπαζώλη και προχώρησε στην προσαγωγή τους, με τον αριθμό των προσαχθέντων να ανέρχεται σε 18 έως αυτή την ώρα.
 

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