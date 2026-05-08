Μενού

Εμπρηστική επίθεση σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο.

Reader symbol
Newsroom
Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ | Φωτ. Αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Εμπρηστική επίθεση σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή (08/05), το ξημέρωμα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από τέσσερα γκαζάκια, στην πίσω πλευρά του κτιρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί των οδών Ζαχιά και Νέστορος. 

Στη συνέχεια πυρπόλησαν το μηχανισμό, με αποτέλεσμα να εκραγεί το ένα από τα γκαζάκια και να εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο. 

Από τη φωτιά, που ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο κτίριο.

Σημειώνεται πως τα γραφεία φυλάσσονται από την αστυνομία, που βρισκόταν, όμως, στην μπροστινή πλευρά.

Όταν άκουσαν την έκρηξη, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην πίσω πλευρά, αλλά οι δράστες το είχαν ήδη σκάσει. 

Τα υπολείμματα του μηχανισμού έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εξεταστούν για τυχόν ίχνη που μπορεί να οδηγήσουν στους δράστες.

Παράλληλα, η αστυνομία ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των ατόμων που επιτέθηκαν στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ