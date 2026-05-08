Εμπρηστική επίθεση σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή (08/05), το ξημέρωμα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από τέσσερα γκαζάκια, στην πίσω πλευρά του κτιρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί των οδών Ζαχιά και Νέστορος.
Στη συνέχεια πυρπόλησαν το μηχανισμό, με αποτέλεσμα να εκραγεί το ένα από τα γκαζάκια και να εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο.
Από τη φωτιά, που ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο κτίριο.
Σημειώνεται πως τα γραφεία φυλάσσονται από την αστυνομία, που βρισκόταν, όμως, στην μπροστινή πλευρά.
Όταν άκουσαν την έκρηξη, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην πίσω πλευρά, αλλά οι δράστες το είχαν ήδη σκάσει.
Τα υπολείμματα του μηχανισμού έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εξεταστούν για τυχόν ίχνη που μπορεί να οδηγήσουν στους δράστες.
Παράλληλα, η αστυνομία ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των ατόμων που επιτέθηκαν στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
