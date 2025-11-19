Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στην Καισαριανή: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια καφετέρια στην Καισαριανή.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕμ περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα εστίασης, που βρίσκεται επί της οδού Δαμάρεως. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από εμπρησμό, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν τρία γκαζάκια κατεστραμμένα και ρολό κουζίνας εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό.
