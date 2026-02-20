Εν αναμονή της κακοκαιρίας «εξπρές»: Η νέα προειδοποίηση Κολυδά και η ώρα έναρξης των φαινομένων

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για σήμερα (20/2) προειδοποιεί για βροχές, καταιγόδες κια θυελλώδεις ανέμους. Η κακοκαιρία που αναμένεται χαρακτήριζεται έντονη αλλά σύντομη σε χρονική διάρκεια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, εφιστά την προσοχή ειδικά για την Αττική, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα δεχτεί εκ νέου απογευματινές βροχές και καταιγίδες.

Όπως αναφέρει: «Καλημέρα σας. “Συνεπέστατο” το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρη αλλά σημαντική επιδείνωση προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν αρχικά τη βορειοδυτική χώρα και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της δυτικής και ανατολικής Ελλάδας. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 7–8 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο και σταδιακά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Παρασκευή 20/2

Βόρειο Ιόνιο & Ήπειρος: από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι

Υπόλοιπο Ιόνιο & δυτική Στερεά: από το πρωί έως το απόγευμα Δυτική & νότια Πελοπόννησος: από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: από το απόγευμα

Υπόλοιπη Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά (μαζί με Αττική) & Εύβοια: πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα

Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου: από νωρίς το βράδυ

Σάββατο 21/2

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη & βορειοανατολικό Αιγαίο: έως το απόγευμα

Ανατολικό Αιγαίο: έως το μεσημέρι Δωδεκάνησα: από το πρωί έως το μεσημέρι