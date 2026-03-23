Ένα δάσος που «τρώγεται» φυτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη: «Πράσινες» εκδηλώσεις στον δήμο Νεάπολης - Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, με τον επίσημο ερχομό της Άνοιξης «επιστρέφει» στο Βρώσιμο Δάσος της Νεάπολης στην περιοχή Στρεμπενιώτη (Μητροπόλεως και Ελευθερίου Βενιζέλου), το τριήμερο 27-29 Μαρτίου 2026, για μια σειρά ανοιχτών δράσεων με τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο προγραμματισμός των δράσεων, που γίνονται σε συνεργασία με τη Μαμαγαία και το cob.gr, συνδυάζουν φροντίδα του κοινού χώρου, πρακτική οικολογική εκπαίδευση και επενδύουν στη συμμετοχική εμπλοκή της κοινότητας, και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Roots of Care, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία του δικτύου νέων «NextGen Greece». Πρόκειται για νέες και νέους που ενδιαφέρονται να σχεδιάζουν και να υλοποιούν οικολογικές παρεμβάσεις μέσα από πρακτικές εφαρμογές και δράσεις στο πεδίο.

Τι είναι το «βρώσιμο δάσος»

Παράλληλα, το έργο υποστηρίζει τη συνεχή φροντίδα του Βρώσιμου Δάσους, ενισχύοντας τη σύνδεση των νέων με την κοινότητα, τη βιωματική μάθηση και τη συλλογική φροντίδα για έναν κοινό πόρο.

Το Βρώσιμο Δάσος Νεάπολης αποτελεί έναν τόπο βιωματικής εκπαίδευσης για την αειφορία, που σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε και συντηρείται συλλογικά μέσα από τη συνεργασία του δήμου Νεάπολης–Συκεών, της Μαμαγαία, του cob.gr, του 5ου Γυμνασίου Νεάπολης και της τοπικής κοινότητας.

Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2024 ακολουθώντας τις αρχές της περμακουλτούρας και του συμμετοχικού σχεδιασμού: πάνω από 350 πολίτες συμμετείχαν στη δημιουργία του, ενώ μέχρι σήμερα περισσότερα από 2.000 παιδιά έχουν λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Σήμερα, περισσότερα από 700 φυτά (δασικά και οπωροφόρα δέντρα, βότανα, βολβοί και μανιτάρια) μεγαλώνουν αρμονικά, μαζί με τη γειτονιά του Στρεμπενιώτη, που έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα.

Τριήμερο βιωματικών δράσεων στο βρώσιμο δάσος

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης)

Δράση φροντίδας του Δάσους (εδαφοκάλυψη, συλλογή καρπών, φυτεύσεις, κ.ά.),

Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασίας (στο πλαίσιο έργου Erasmus+) του 5ου Γυμνασίου Νεάπολης για την κομποστοποίηση

Εορτασμός γενεθλίων για τα δύο χρόνια Βρώσιμου Δάσους

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Έναρξη εγχειρήματος συνοικιακής κομποστοποίησης

10:00-11:30 // Θεωρία: Εισαγωγή στην Συνοικιακή Κομποστοποίηση

11:30-16:00 // Δημιουργία συνοικιακού κομποστοποιητή

11:30-16:00 // (Παράλληλη δράση) Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παιχνιδιών για δημόσιο χώρο και καταγραφή φυτών Βρώσιμου Δάσους

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο της συνοικιακής κομποστοποίησης καλούνται να φέρουν τα οργανικά απορρίμματα που θα συλλέξουν τις προηγούμενες ημέρες (προσοχή: όχι μαγειρεμένα λάδια, κρέας ή ψάρια).

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δράσεις φροντίδας του Δάσους

10:00-16:00: Σεμινάριο για το κλάδεμα ενός Βρώσιμου Δάσους, εισαγωγή στη χλωρή λίπανση και πρακτική εφαρμογή, καθώς και εφαρμογή του βιοδιεγερτικού Teku Kana που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο προηγούμενης δράσης.

Οι δράσεις είναι ανοιχτές σε κατοίκους, οικογένειες, νέους και νέες, εκπαιδευτικούς, ομάδες και κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη που θέλει να γνωρίσει από κοντά ένα ζωντανό παράδειγμα συμμετοχικού σχεδιασμού και οικολογικής φροντίδας στον δημόσιο χώρο.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες καλούνται να φέρουν μαζί τους κολατσιό, επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού και να φοράνε πρόχειρα ρούχα που δεν πειράζει να λερωθούν.

Για την συμμετοχή στις δράσεις χρειάζεται εγγραφή στη λίστα συμμετοχής: https://forms.gle/RBHVo62kNtr4cHgH6