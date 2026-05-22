Πώς πέθανε η Μπουμπουλίνα: Η οικογενειακή βεντέτα που οδήγησε στον θάνατό της

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα έμεινε στην Ιστορία της χώρας μας ως η γυναίκα που διέθεσε την περιουσία της για την Επανάσταση του 1821. Ήταν η καπετάνισσα που βγήκε μπροστά σε μια εποχή όπου οι γυναίκες σπάνια είχαν δημόσιο ρόλο. Πολέμησε απέναντι στον οθωμανικό στόλο, εξόπλισε πλοία και συμμετείχε ενεργά στον Αγώνα. Ωστόσο, το τέλος της δεν ήρθε σε κάποια ναυμαχία ούτε σε πεδίο μάχης. Πώς πέθανε η Μπουμπουλίνα;

«Εφυγε» στις 22 Μαΐου 1825 στις Σπέτσες, από σφαίρα Έλληνα, ύστερα από αιματηρό οικογενειακό επεισόδιο που ξέσπασε για λόγους τιμής.

Μετά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, η ζωή της είχε αλλάξει. Είχε συγκρουστεί με πολιτικούς και προκρίτους της εποχής, είχε χάσει μεγάλο μέρος της περιουσίας της, το οποίο είχε διαθέσει στον Αγώνα, και είχε απομακρυνθεί από τα κέντρα εξουσίας. Είχε επιστρέψει στις Σπέτσες, στο σπίτι του δεύτερου συζύγου της, Δημήτρη Μπούμπουλη και εκεί προετοίμαζε τα επόμενα βήματά της.

Το «κλέψιμο» που οδήγησε στη βεντέτα

Η αφορμή για τη σύγκρουση που θα κατέληγε στον θάνατό της, δόθηκε από τον γιο της, Γιώργο Γιάννουζα. Ο νεαρός ερωτεύτηκε την Ευγενία (ή Βγένη) Κούτση, κόρη ισχυρής οικογένειας των Σπετσών. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, η κοπέλα ήταν ήδη λογοδοσμένη με άλλον άνδρα, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική για τα δεδομένα της εποχής.

Οι δυο τους αποφάσισαν να φύγουν μαζί κάτι που στις αρχές του 19ου αιώνα, αντιμετωπίζονταν ως βαριά προσβολή για την τιμή της οικογένειας της κοπέλας και συχνά κατέληγε σε αιματοχυσία.

Η οικογένεια Κούτση εξοργίστηκε και κινήθηκε προς το σπίτι της Μπουμπουλίνας για να ζητήσει εξηγήσεις και να πάρει πίσω την κοπέλα. Μαζί τους βρισκόταν και ο ετεροθαλής αδελφός της Μπουμπουλίνας, Μανώλης Λαζάρου - Ορλώφ, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να μεσολαβήσει ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο πυροβολισμός που σκότωσε τη Μπουμπουλίνα

Όταν οι έφτασαν έξω από το σπίτι, η ένταση ανέβηκε. Η Μπουμπουλίνα, μετά από παρότρυνση του Μανώλη, βγήκε στο παράθυρο για να μιλήσει, παρά τις προειδοποιήσεις να παραμείνει μέσα στο σπίτι.

Ακολούθησε έντονος διάλογος και σύμφωνα με τις περισσότερες ιστορικές αφηγήσεις, η Μπουμπουλίνα φέρεται να υποστήριξε την απόφαση του γιου της, αρνούμενη να επιστρέψει την κοπέλα στην οικογένειά της. Κάπου εκεί, ακούστηκε πυροβολισμός. Η σφαίρα τη χτύπησε στο πρόσωπο, πάνω από το δεξί μάτι, και η Μπουμπουλίνα έπεσε νεκρή.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως ποιος πάτησε τη σκανδάλη, αν και οι περισσότερες αναφορές αποδίδουν τον πυροβολισμό σε μέλος της οικογένειας Κούτση.

Ποιος τη σκότωσε

Ο θάνατος της Μπουμπουλίνας παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα περιστατικά γύρω από την ηρωίδα της Επανάστασης του 1821, καθώς δεν είναι απολύτως σαφές ποιος τη σκότωσε.

Οι δυο γιοι της Μπουμπουλίνας, Νικόλαος και Ιωάννης, κατήγγειλαν τον πλοίαρχο Ιωάννη Κούτση ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε στο Ναύπλιο. Ωστόσο ο ίδιος κατήγγειλε, μ'έχρι και στον Ιωάννη Καποδίστρια, πως δεν είχαν ακολουθηθεί οι νόμιμες ενέργειες και δεν είχε γίνει δίκη.

«Οι υποσημειούμενοι εκ Σπετσών Νι­κόλαος Δ. Μπούμπουλης και ο επίτροπος του μικρού Ιωάννη Μπούμπουλη Χρήστος Τζίμας «Τσάντας», έχοντας διαφοράν με­τά τίνος Ιωάννου Χριστοδούλου Κούτζη, όστις κακία φερόμενος εθανάτωσε την Μητέρα μας ονόματι Λασκαρίνα Μπούμπουλη. Φονεύς αποδεδειγμένος τοις πάσι, και έκτης ανοσιουργίας αυτού υποφέραμεν και υποφέρομεν μέ­χρι τούδε ζημίας αισθαντικάς… Εν Ναυπλίω τη 24 Ιανουαρίου 1830» (Γενικά Αρχεία Κράτους, Υπουργείο Δικαίου, φάκ. 52).

Την ίδια μέρα ο φερόμενος ως δολοφόνος της Μπουμπουλίνας Ιωάννης Χριστ. Κούτσης, στέλνει και αναφορά προς τη Γραμματεία της Δικαιοσύνης, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σεβαστή του Δικαίου Γραμματεία! Είναι γνωστοί προς την Κυβέρνησιν οι πολύπονοι και πολυκίνδυνοι της οικίας μου αγώνες. Δι’ ο παρακαλώ την Σ. ταύτην Γραμματείαν να διατάξη την ενταύθα ειρηνοδικίαν, να δεθχή έναν αξιόχρεον περί εμού εγγυητήν, ελευθερώνουσά με της φυλακής. Και μ’ όλον ότι αγνοώ όλως διόλου την ψευδή ταύτην κα­τηγορίαν, μ’ όλον τούτο, δέχομαι να κριθώ μετά των προλεχθέντων Μπουμπουλέων Ιωάννου και Νικο­λάου… Εάν όμως ισχυρογνωμονούντες επιμένωσιν από παλαιό πάθη κινούμενοι, και συκοφαντούσι με ζητούντες να κριθώμεν επί κριτηρίων, παρακαλώ να μας παραπέμψη εις το Πρωτόκλητον των Δυτικών Σποράδων, το οποίον είναι το τμήμα μας» (ΓΑΚ, Υπουργείο Δικαίου, φάκ. 52). (πηγή)

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η γυναίκα που επέζησε από ναυμαχίες, πολιτικές συγκρούσεις και διώξεις, δεν σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έφυγε από χέρι Έλληνα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι, εξαιτίας μιας οικογενειακής βεντέτας που έσβησε λίγο αργότερα, όταν το νεαρό ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε. Η Ελλάδα είχε ήδη χάσει μία από τις σημαντικότερες μορφές της Επανάστασης του 1821, όχι στη μάχη απέναντι στους Οθωμανούς, αλλά σε μια οικογενειακή σύγκρουση στις Σπέτσες.