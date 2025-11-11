Ένας «ιερέας» με... αμαρτωλό παρελθόν: Όταν ο ρασοφόρος έπαιζε ξύλο σε τηλεοπτικά πάνελ

Ως τηλεοπτική προσωπικότητα σε εκπομπές στις αρχές του 2000 είχε πρωτοεμφανιστεί στο κοινό ο φερόμενος ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε αποσπάσματα εκπομπής που μετέδωσε η εκπομπή «Live News» του Mega, ο ιερέας διακρίνεται με εντελώς διαφορετικό λουκ να παίζει... ξύλο και να χειροδικεί σε βάρος γυναίκας, πετώντας μάλιστα νερό, σπάζοντας ποτήρια και φωνάζωντας σε ζωντανή μετάδοση.

Διαβάστε ακόμα: Προθεσμία για Τετάρτη πήραν 3 κατηγορούμενοι του κυκλώματος ναρκωτικών του παλαιοημερολογίτη

Ο ιερέας προσπάθησε αρχικά να ασχοληθεί με το modeling, αλλά δεν στέριωσε στο συγκεκριμένο τομέα. Ούτε επίσης ως πανελίστας και τηλεοπτική προσωπικότητα.

Έτσι άρχισε να ασχολείται με τα εκκλησιαστικά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να ανήκει, όπως αποδεικνύεται, στην ορθόδοξη εκκλησία, ούτε και στους παλαιοημερολογίτες.

Ο ιερέας ωστόσο συνέχισε τη δράση του, ενώ άρχισε να ασχολείται δήθεν με τους τοξικομανείς, βοηθώντας τον. Ωστόσο η σχέση που είχε ήταν τελείως διαφορετική.

Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις στις πλέον εμπορικές εκπομπές, αλλά και με καλλιτέχνες, η εκπομπή στο youtube με συνταγές μαγειρικής «έχτιζαν» και στήριζαν ουσιαστικά αυτό που κρυβόταν στα παρασκήνια.