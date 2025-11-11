Προθεσμία για Τετάρτη πήραν 3 κατηγορούμενοι του κυκλώματος ναρκωτικών του παλαιοημερολογίτη

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στο οποίο εμπλέκονται και ρασοφόροι.

Η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, μαζί με δύο ακόμη κατηγορούμενους, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο ιερείς που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχουν λάβει ακόμη προθεσμία και αναμένεται να φανεί εάν θα απολογηθούν σήμερα ή αν θα ζητήσουν αναβολή για αύριο.

Πρόκειται για έναν 46χρονο παλαιοημερολογίτη, γνωστό από τηλεοπτικές του εμφανίσεις, έναν 40χρονο που φέρεται να εμπλέκεται στην αποστολή ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο και τον «παραλήπτη» των ναρκωτικών στο νησί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 46χρονος, ο οποίος αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών», είχε αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα». Όπως προκύπτει, αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά στον ιερό ναό όπου ιερουργούσε, στην οδό Λιοσίων.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα έξι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη χαρτογράφηση του πλήρους δικτύου διακίνησης.

