«Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα»: - Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τους σεισμούς στη Σκιάθο

Μια απάντηση στην ανησυχία που προκλήθηκε μετά τους σεισμούς στο νησί της Σκιάθου, έρχεται να δώσει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας παρά το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στα γύρω νησιά, όσο και στην Αττική.

Μιλώντας στην εκπομπή UPDATE, στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού, γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου, με βορειοανατολική-νοτιοδυτική διεύθυνση. Πρόκειται για ένα ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων, το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό».

Όπως σημείωσε, τα επίκεντρα των δονήσεων εντοπίζονται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή, στο σημείο όπου το συγκεκριμένο ρήγμα οριοθετεί τη χέρσο προς τη θάλασσα. Η σεισμική ακολουθία, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσεται εντός των ήδη χαρτογραφημένων γεωλογικών δομών της περιοχής, χωρίς να παρατηρείται μετατόπιση της δραστηριότητας σε άλλα γειτονικά ρήγματα.

Λέκκας: Οι περιοχές που βρίσκονται σε ευαίσθητη τεκτονική ζώνη

Ο Ευθύμης Λέκκας, εξήγησε επίσης ότι, η ευρύτερη περιοχή των Σποράδων και του Μαλιακού Κόλπου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη τεκτονική ζώνη, καθώς εκεί καταλήγει τμήμα του μεγάλου ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ισχυρούς σεισμούς. Βέβαια, απέκλεισε το ενδεχόμενο για επικείμενο μεγάλο σεισμό.

Στη συνέχεια, συνέστησε προσοχή μόνο για τις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές ακτές του νησιού, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μικρής έκτασης κατολισθητικά φαινόμενα, λόγω των απότομων πρανών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το αν οι δύο δονήσεις ήταν οι κύριοι σεισμοί. Όπως είπε, θα απαιτηθούν αρκετές ώρες και η καταγραφή των μετασεισμών για ασφαλέστερη αξιολόγηση.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να σημειωθούν και άλλες δονήσεις παρόμοιου μεγέθους τις επόμενες ώρες, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι η σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου μέσω δεκάδων μικρότερων σεισμών.

Το μέγεθος των σημερινών σεισμών

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρώτος σεισμός «κούνησε» το νησί της Σκιάθου, και ήταν 4,7 Ρίχτερ. Όπως ενημερώνει η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε πολύ κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Σκιάθου, συγκεκριμένα 8 χιλιόμετρα στα δυτικά του όγκου της, με εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα.

Αργότερα, καταγράφηκε νέος σεισμός, μεγέθους 5,1 Ρίχτερ με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να αναφέρει ότι το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του τέσσερα χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοδυτικά της Σκιάθου.

Παρά, τα δύο χτυπήματα σε μια ημέρα, ο Ευθύμης Λέκκας μεταφέρει ότι δεν προέκυψαν ζημιές ούτε σε κτίρια ούτε σε υποδομές, πληροφορία που συμβαδίζει με τα όσα έχουν αναφέρει και οι τοπικές αρχές.

«Δεν έχουμε κάποιες αστοχίες σε κατασκευές ή στις υποδομές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σκιάθος: Κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Τέλος, ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, καθώς το επίκεντρο εντοπίζεται ουσιαστικά πάνω στην ακτογραμμή. Τόνισε ακόμη ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται εντός των γνωστών και χαρτογραφημένων γεωλογικών δομών της περιοχής, χωρίς ενδείξεις μετατόπισης σε γειτονικά ρήγματα.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο ΟΑΣΠ, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι τοπικές αρχές, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.