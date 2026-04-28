Ανησυχία επικράτησε προ ολίγου στη Σκιάθο, όπου ένας ισχυρός σεισμός τώρα, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από τα παράλια του νησιού.
Όπως ενημερώνει η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε πολύ κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Σκιάθου, συγκεκριμένα 8 χιλιόμετρα στα δυτικά του όγκου της, με εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.