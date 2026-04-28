Νέος σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στη Σκιάθο, μετά την πρώτη δόνηση που καταγράφηκε νωρίτερα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του τέσσερα χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοδυτικά της Σκιάθου.
Ο πρώτος σεισμός στη Σκιάθο
Ανησυχία επικρατεί εδώ και κάποια ώρα στη Σκιάθο, αφού μετά τον δεύτερο σεισμό, νωρίτερα είχε σημειωθεί άλλος μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σε απόσταση αναπνοής από τα παράλια του νησιού.
Όπως ενημερώνει η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε πολύ κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Σκιάθου, συγκεκριμένα 8 χιλιόμετρα στα δυτικά του όγκου της, με εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα.
Σεισμός και στη Σίφνο
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Σίφνο λίγο μετά τις 16:10 το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο το σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Σίφνου.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.