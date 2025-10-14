Ένοχοι μητέρα και πατριός στην Κρήτη για τα «βασανιστήρια» στα παιδιά τους

Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών στα Χανιά από τη μητέρα και τον πατριό τους. H υπόθεση εκδικάστηκε την Τρίτη (14/10) στο Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων, το οποίο έκρινε εκ νέου ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Οι ποινές επιβλήθηκαν για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατ’ επανάληψη, καθώς και της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο του 2019, όταν η τότε 15χρονη κόρη εμφανίστηκε στο σχολείο με μώλωπες και φορούσε κουκούλα για να κρύψει το κούρεμά της, που – όπως αποδείχθηκε – της είχαν επιβάλει οι γονείς της ως τιμωρία. Η διεύθυνση του σχολείου, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η 15χρονη και ο μικρότερος αδελφός της εντοπίστηκαν κλειδωμένοι στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με τη μητέρα και τον πατριό τους.

Τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον και η επιμέλεια τους ανατέθηκε στον βιολογικό τους πατέρα, ο οποίος διέμενε εκτός Χανίων, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα, ασφαλή ζωή.

Η σήμερα 21χρονη κοπέλα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τον εφιάλτη που ζούσαν εκείνη και ο αδελφός της, προκαλώντας συγκίνηση και οργή στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο καταδίκασε τη 48χρονη μητέρα σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 5 μηνών και τον 56χρονο πατριό σε 3 έτη και 5 μήνες, με τις ποινές να είναι μετατρέψιμες σε χρηματικές, προς 5 ευρώ την ημέρα, ενώ τους επιβλήθηκαν επιπλέον δικαστικά έξοδα ύψους 2.500 ευρώ.

Πηγή: zarpanews.gr