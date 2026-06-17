Ενοικιαστής vs. Ιδιοκτήτης: Ποιος επιτέλους πληρώνει τις ζημιές στο σπίτι; Βρήκαμε την απάντηση

Χάλασε ο θερμοσίφωνας; Έχει φουσκώσει ο τοίχος από υγρασία; Έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας; Ποιος πρέπει να πληρώσει για την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωσή τους; Πόσες και πόσες φορές ως ενοικιαστές ή ως ιδιοκτήτες δεν έχουμε αναρωτηθεί για το ποιος θα πληρώσει «τη λυπητερή» όταν προκύπτει μια φθορά ή βλάβη στο σπίτι.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί με απλά λόγια τι ισχύει για τις επισκευές και τις φθορές σε ένα νοικιασμένο ακίνητο. Ποιος θα πληρώσει τελικά;
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Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη
Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:
- Ζημιές που σχετίζονται με τη φθορά του χρόνου (π.χ. σπασμένος σωλήνας, βλάβη στο καζανάκι, υγρασία στους τοίχους).
- Ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά προβλήματα που υπήρχαν ή προέκυψαν λόγω παλαιότητας.
- Συντήρηση του ακινήτου, ώστε να είναι κατοικήσιμο και ασφαλές.
Υποχρεώσεις ενοικιαστή
Από την άλλη πλευρά και ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για
- Μικρές επισκευές καθημερινής χρήσης όπως είναι για παράδειγμα η αλλαγή λαμπτήρων, βρύσης, κάποιων εξαρτημάτων που φθείρονται από συχνή χρήση.
- Ζημιές που μπορεί να προκάλεσε ο ίδιος ή κάποιος που μένει μαζί του όπως μπορεί να είναι ένα σπασμένο τζάμι ή τρύπες στον τοίχο.
Σε κάθε περίπτωση ο ενοικιαστής θα πρέπει πρώτα να έρθει σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη πριν θελήσει να φτιάξει κάτι σοβαρό, χωρίς να σημαίνει ότι ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος.
Είναι σημαντικό ο ενοικιαστής να γνωρίζει πως έχει δικαίωμα να ζει σε ένα ασφαλές, λειτουργικό σπίτι και πως ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση.
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Σε κάθε περίπτωση και οι δύο θα πρέπει να τηρούν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει – εκεί ορίζονται πολλά πρακτικά ζητήματα, όπως, π.χ. για το ποιος ευθύνεται για την επισκευή φθορών κλπ.
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