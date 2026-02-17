Ενώπιον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Στον ανακριτή Τρικάλων οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία 48 ωρών για την απολογία του, πιθανότατα έως την Πέμπτη.

Η Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, μετατρέποντας τις αρχικές κατηγορίες για εμπρησμό και έκρηξη από πλημμελήματα εξ αμελείας σε κακουργήματα με ενδεχόμενο δόλο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Η συμπληρωματική δικογραφία της ΔΑΕΕ στηρίζεται σε καταθέσεις εμπειρογνωμόνων και εργαζομένων, οι οποίοι είχαν επισημάνει έντονη οσμή προπανίου ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, η βλάβη δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Η έρευνα εντόπισε διαβρωμένο σωλήνα στο υπόγειο, τοποθετημένο παράνομα απευθείας στο έδαφος, ο οποίος φέρεται να είχε φθαρεί από λιπάσματα γειτονικών αγρών.

Η διαρροή προπανίου μετέτρεψε τον χώρο σε «ωρολογιακή βόμβα», που πυροδοτήθηκε από σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε σε 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ εξετάζει τις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά. Η επιχείρηση φέρεται να μην είχε δηλώσει στην Πυροσβεστική και την Περιφέρεια δύο υπέργειες δεξαμενές, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη από το προβλεπόμενο όριο των 7,5 μέτρων.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν εικονικά συστήματα ασφαλείας - ανιχνευτές χωρίς ηλεκτρική σύνδεση, καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να φαίνονται λειτουργικά και σωληνώσεις ενωμένες με απλά ρακόρ αντί για πιστοποιημένες μεθόδους.

Σε παράλληλη κίνηση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέστειλε τη λειτουργία και του εργοστασίου της εταιρείας στη Λάρισα, κρίνοντας ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τους εργαζομένους, καθώς δεν υπήρχαν σε ισχύ πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, πυροπροστασίας ή αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.