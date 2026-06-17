Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με συγγενείς

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έπειτα από μεγάλη ένταση που επικράτησε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αφορμή στάθηκε η σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αταίριαστοι», κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης της Κωνσταντοπούλου, προκλήθηκε η έντονη αντίδραση των παρευρισκόμενων συγγενών.

Οι ίδιοι εναντιώθηκαν στα λεγόμενά της, διακόπτοντάς την και κατηγορώντας την χαρακτηριστικά πως όσα λέει είναι απλώς «λόγια εντυπωσιασμού». Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συνεχείς αντεγκλήσεις και ο διάλογος να εκτροχιαστεί.

Μπροστά στο χαώδες κλίμα που δημιουργήθηκε, η πρόεδρος της έδρας αναγκάστηκε να παρέμβει προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μην αντέχοντας την κατάσταση και προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, η πρόεδρος προχώρησε στη διακοπή της δίκης για μισή ώρα.

Δίκη Τεμπών: «Όχι» στο αίτημα διαβίβασης των πρακτικών στον Άρειο Πάγο

Με τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε η σημερινή (17/6) συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ, απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Επίσης, απέρριψε το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπλρωτή υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Αυτήν τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως για το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί.

