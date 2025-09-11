Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο Ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα, που κατηγορείται μεταξύ άλλων για αρχαιοκαπηλία, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κινήθηκε κατά των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τον Alpha, όλα άρχισαν σήμερα στις 11:00 το πρωί, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των κατηγορουμένων στα Δικαστήρια της Κορίνθου, όταν οι αστυνομικοί δεν βρήκαν τη σωστή πόρτα, και έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν κύκλο.

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στο σημείο άρχισαν να θέτουν ερωτήσεις στους κατηγορουμένους από τα Καλάβρυτα, με τον Ηγούμενο να χάνει την ψυχραιμία του και να σπρώχνει μία ρεπόρτερ. Η ένταση έληξε στο σημείο.

Καλάβρυτα: Ο Ηγούμενος προσπάθησε να πουλήσει άγαλμα

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εύρεση ενός μπρούτζινου αγάλματος της Θεάς Αρτέμιδος, την οποία ο Ηγούμενος στα Καλάβρυτα ήθελε να την πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για ένα άγαλμα ύψους 1 μέτρου και 80 εκατοστών, το οποίο φέρεται να αποκάλυψε ο ίδιος ο Ηγούμενος -ότι το έκρυψε σε παρακείμενο χωράφι- στους αστυνομικούς, χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για αξιωματικούς της ασφάλειας