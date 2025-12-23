Ένταση στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου κατά την άφιξη Γεωργιάδη: Μαθητές αποχώρησαν από εκδήλωση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το «παρών», στα εγκαίνια στο Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, και κατά την ομιλία του μίλησε για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στα νοσοκομεία της χώρας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επρόκειτο να τραγουδήσουν τα κάλαντα, φαίνεται ότι αποχώρησαν.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα vetonews.gr, ένταση σημειώθηκε όταν ο Υπουργός κατέφτασε στο σημείο. Συγκεκριμένα, η ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Η αστυνομία φέρεται να εμπόδιζε τους αγρότες με τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν τον χώρο της εκδήλωσης.

Τότε οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που προσήλθαν στην εκδήλωση για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωσαν με τα τρακτέρ τους.