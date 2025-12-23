Ένταση στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου κατά την άφιξη Γεωργιάδη: Μαθητές αποχώρησαν από εκδήλωση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το «παρών», στα εγκαίνια στο Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, και κατά την ομιλία του μίλησε για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στα νοσοκομεία της χώρας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επρόκειτο να τραγουδήσουν τα κάλαντα, φαίνεται ότι αποχώρησαν.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα vetonews.gr, ένταση σημειώθηκε όταν ο Υπουργός κατέφτασε στο σημείο. Συγκεκριμένα, η ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.
Η αστυνομία φέρεται να εμπόδιζε τους αγρότες με τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν τον χώρο της εκδήλωσης.
Τότε οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που προσήλθαν στην εκδήλωση για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωσαν με τα τρακτέρ τους.
- Σκορδά σε Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις και μένα και το κανάλι - Κριτική κάνω»
- Παπαδόπουλος: «Tο έμαθα από την τηλεόραση» - Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυση
- Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ
- Η Οδύσσεια της «Marvel»: Ο κόσμος είδε την περικεφαλαία του Αγαμέμνονα και τώρα μισεί τον Νόλαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.