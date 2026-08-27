Ένταση στο συμβούλιο για τα Τέμπη: Δεν δέχτηκε ερωτήσεις on camera ο Αγοραστός - Αντίδραση Ασλανίδη και Ψαρόπουλου

Το μεσημέρι της Πέμπτης έλαβε χώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για την υπόθεση των Τεμπών, με παρουσία μεταξύ άλλων του Παύλου Ασλανίδη και του Αντώνη Ψαρόπουλου.

Η ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κορυφώθηκε όταν ο Κώστας Αγοραστός, ο οποίος συμμετείχε, αρνήθηκε να δεχθεί «ερωτήσεις μπορστά σε κάμερες και μικρόφωνα».

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr, ο Κώστας Αγοραστός πριν πάρει το λόγο ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων και αναγνώρισε το δικαίωμά τους να αναζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να δοθούν οι απαντήσεις αυτές μέσα στη συγκεκριμένη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Δεν αρνούμαι να απαντήσω ούτε αποφεύγω», τόνισε, απευθύνοντας προσωπική πρόσκληση προς τον κ. Ψαρόπουλο και τους υπόλοιπους συγγενείς να συναντηθούν μαζί του «όποτε και όπου επιθυμούν». Η κρίσιμη φράση του ήταν πως η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να γίνει «χωρίς κάμερες και μικρόφωνα, χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις», υποστηρίζοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν αποτελεί ανακριτικό ή δικαιοδοτικό όργανο.

Αργότερα, στρέφοντας τα βέλη του προς τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, υποστήριξε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για «πολιτικά τρικ» ή για «επικοινωνιακή εργαλειοποίηση» μιας υπόθεσης που, όπως είπε, έχει ήδη διερευνηθεί δικαστικά. «Δεν αρνούμαι τις απαντήσεις. Δεν αρνούμαι τον έλεγχο. Δεν αρνούμαι τη λογοδοσία. Αρνούμαι μόνο να μετατραπεί το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ανακριτικό ή δικαιοδοτικό όργανο», ανέφερε.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, χαρακτήρισαν υβριστικά τα σχόλια του Κώστα Αγοραστού. Η τοπική ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο Αντώνης Ψαρόπουλος, απέρριψε κάθε υπόνοια περί εργαλειοποίησης των συγγενών, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «μέγιστη ύβρη». Παράλληλα εξήγησε γιατί, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η πρόταση Αγοραστού για ιδιωτική συνάντηση.

«Επειδή και εγώ και ο κύριος Ασλανίδης έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του κυρίου Αγοραστού, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε μια προσωπική, κατ’ ιδίαν συζήτηση. Είμαστε πλέον αντίδικοι στη δικογραφία του μπαζώματος», σημείωσε.