Ένταση τη νύχτα στα Εξάρχεια - Δεκάδες προσαγωγές

Νύχτα έντασης το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια που συνεχίστηκε περίπου μέχρι τις 9 το πρωί της Κυριακής (29/3) με δεκάδες προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από την οδό Μεσολογγίου με φωτιές σε κάδους αποριμμάτων. Ομάδα ατόμων κατευθύνθηκε σε καφετέρια στην οδό Κωλέττη με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους εγκλωβίζουν σε αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader η αστυνομία έχει προχώρησε σε περίπου 85 προσαγωγές παρουσία εισαγγελέα.

ΜΑΤ Κωλέττη