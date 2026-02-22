Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης - Εξετάζεται αν συνδέεται με το ναυάγιο

Nεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε την Κυριακή, (22/02) από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός περισυνελέγη και μεταφέρεται με πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το ναυάγιο στο Ηράκλειο Κρήτης ανέρχεται στους τέσσερις, μετά τον εντοπισμό του σορού της γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο σημειώθηκε, όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή μετά από εντολή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Τη στιγμή της τραγωδίας, τα καιρικά φαινόμενα δεν βοήθησαν την κατάσταση καθώς οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν τα έξι μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα - 62 από το Μπανγκλαντές και πέντε από το Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Ηράκλειο.