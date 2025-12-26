Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Κυψέλη: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στην οδό Δροσοπούλου, στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η αστυνομία προχώρησε προληπτικά στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Αναφής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
