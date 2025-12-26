Μενού

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Κυψέλη: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Συναγερμός στην αστυνομία μετά από εύρεση ύποπτου αντικειμένου στην Κυψέλη. Η κυκλοφορία λόγω του ελέγχου έχει διακοπεί στην οδό Δροσοπούλου.

Αστυνομικός σε σημείο έκρηξης βόμβας
Αστυνομικός σε σημείο έκρηξης βόμβας | Intime
Διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στην οδό Δροσοπούλου, στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η αστυνομία προχώρησε προληπτικά στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Αναφής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

