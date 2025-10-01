Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στην Αίγινα: Βίντεο καταγράφει τον σχηματισμό του

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στην Αίγινα την Τρίτη, καθώς ο καιρός ήταν ασταθής, με συννεφιά και βροχή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ο υδροστρόβιλος στον ουρανό του νησιού, πάνω από τη θάλασσα, με το φαινόμενο να είναι εντυπωσιακό.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Ο σίφωνας στη Μετεωρολογία - υδροστρόβιλος κατά πολλούς - ονομάζεται μια ταχέως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων νεφών, γνωστά ως σωρειτομελανίες, έως το έδαφος.

Στα αγγλόφωνα κράτη ονομάζεται «tornado» ή ενίοτε στην καθομιλουμένη των ΗΠΑ «twister». Πρόκειται για ένα από τα πιο έντονα και βίαια μετεωρολογικά φαινόμενα της φύσης.

Από την άλλη, συνήθως είναι μικρής διαμέτρου και σύντομης χρονικής διάρκειας και, ως αποτέλεσμα, οι καταστροφές που προκαλεί είναι περιορισμένης έκτασης τις περισσότερες φορές, αν και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί κάποιοι σίφωνες με τεράστιο απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.