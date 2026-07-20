ΕΟΦ: Επείγουσα ανάκληση για ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών

Σε επείγουσα ανάκληση παρτίδας δημοφιλούς καλλυντικού προϊόντος για τα νύχια προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Πρόκειται για γνωστό ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών, το οποίο ύστερα από ελέγχους βρέθηκε να περιέχει ουσία που απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση του ΕΟΦ αφορά το εξής προϊόν:

Επωνυμία Καλλυντικού: ALOHA Nails & Cosmetics REPAIR GEL MILKY LILAC

Αριθμός Παρτίδας: 202412

Κατηγορία: Ημιμόνιμο βερνίκι / Gel νυχιών

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν στο συγκεκριμένο gel έδειξαν ότι τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε η χημική ουσία Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO).

Η παρουσία της εν λόγω ουσίας σε καλλυντικά προϊόντα απαγορεύεται ρητά, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΙΙ/1577 ΕΚ1223/2009.

Η εταιρεία ALOHA Nails & Cosmetics, ως Υπεύθυνος Κυκλοφορίας του καλλυντικού στην ελληνική αγορά, οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες:

Άμεση επικοινωνία με όλους τους αποδέκτες και τα σημεία πώλησης.

Απόσυρση της προβληματικής παρτίδας (202412) από την αγορά.

Διατήρηση των παραστατικών της ανάκλησης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ώστε να τεθούν υπόψη των αρμόδιων αρχών του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.