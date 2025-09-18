ΕΟΠΥΥ: Νέα απάτη μέσω e-mail - Πώς να αναγνωρίσετε τα ψεύτικα μηνύματα

Για απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προειδοποιεί τους ασφαλισμένους της χώρας ο ΕΟΠΥΥ, καθώς αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα μέσω της μεθόδου «phishing».

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι επιτήδειοι υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες, ενώ στόχος είναι να παροτρύνουν να πατήσετε σε σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία.

Στην πραγματικότητα ο σύνδεσμος οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων.

ΕΟΠΥΥ: Πώς να γνωρίσετε ένα μήνυμα απάτης

Ένα μήνυμα απάτης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο εμφανίζεται ως εξής, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ:

Αποστολέας: Η διεύθυνση e-mail του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κλπ.

Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου σας.

Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σάς πιέσει να δράσετε άμεσα.