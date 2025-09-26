Εορταστικές εκδηλώσεις στη Ζάκυνθο για τη 211η επέτειο από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διήμερων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Γεωργίου Μπινιάρη στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών.

Κατ’ αυτό τον τόπο αποδόθηκε φόρος τιμής στους πολυάριθμους επώνυμους και ανώνυμους «Φιλικούς» (πλείστοι εξ αυτών ελευθεροτέκτονες), που μυήθηκαν σε αυτό το ναό και ορκίστηκαν στην επίτευξη του μεγάλου Εργου της επανάστασης και της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, πράγμα που έφεραν σε πέρας με θαυμαστή αποτελεσματικότητα.

Ακολούθησε η επίσκεψη στο λόφο του Στράνη, όπου ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ακούγοντας τα κανόνια απέναντι από το Μεσολόγγι, εμπνεύστηκε και έγραψε τον Ύμνο εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.