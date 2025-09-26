Εορταστικές εκδηλώσεις στη Ζάκυνθο για τη 211η επέτειο από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διήμερων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Γεωργίου Μπινιάρη στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών.
Κατ’ αυτό τον τόπο αποδόθηκε φόρος τιμής στους πολυάριθμους επώνυμους και ανώνυμους «Φιλικούς» (πλείστοι εξ αυτών ελευθεροτέκτονες), που μυήθηκαν σε αυτό το ναό και ορκίστηκαν στην επίτευξη του μεγάλου Εργου της επανάστασης και της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, πράγμα που έφεραν σε πέρας με θαυμαστή αποτελεσματικότητα.
Ακολούθησε η επίσκεψη στο λόφο του Στράνη, όπου ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ακούγοντας τα κανόνια απέναντι από το Μεσολόγγι, εμπνεύστηκε και έγραψε τον Ύμνο εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.
- Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
- Αυτό είναι με διαφορά το καλύτερο κεμπάπ της Αθήνας
- Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.