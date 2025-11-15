Εορταστικό ωράριο 2025: Tέσσερις Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

H αγορά, προς το παρόν, ετοιμάζεται για τη Black Friday, με καταστήματα και ηλεκτρονικά e-shops να έχουν στα «σκαριά» μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές σε πλήθος προϊόντων.

Φέτος, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου των μεγάλων προσφορών. Οι καταναλωτές ήδη λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα και ενημερώσεις, καθώς οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν προεκπτώσεις για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Αμέσως μετά, ακολουθεί η Cyber Monday, που φέτος πέφτει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές κυρίως σε τεχνολογικά προϊόντα και ηλεκτρονικές αγορές.

Παράλληλα, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις και το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων αν το κατάστημα που επιθυμούν θα λειτουργεί εκείνη την ημέρα.

Ανοιχτά μαγαζιά για τις γιορτές: Οι τέσσερις Κυριακές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 30 Νοεμβρίου 2025

• 14 Δεκεμβρίου 2025

• 21 Δεκεμβρίου 2025

• 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα ΚΥΑ.

Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.