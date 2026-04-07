Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά μέχρι το Πάσχα

Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από το Πάσχα, η αγορά κινείται πλέον σε πλήρως εορταστικούς ρυθμούς για να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών. Το εορταστικό ωράριο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, με τα καταστήματα να διευρύνουν τις ώρες λειτουργίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός, βασισμένος στις επίσημες ανακοινώσεις των Εμπορικών Συλλόγων, για το πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο διαμορφώνεται με τρόπο που εξυπηρετεί τις πασχαλινές αγορές, περιλαμβάνοντας συνεχές ωράριο τις καθημερινές.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

Μεγάλη Δευτέρα (6/4) έως Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 - 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου): 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου): 09:00 - 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4) & Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Κλειστά

Το ωράριο καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) ανακοίνωσε το δικό του πρόγραμμα λειτουργίας, με ελαφρώς διαφορετικές ώρες για τα Σαββατοκύριακα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Μεγάλη Δευτέρα (6/4) έως Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 10:00 - 21:00 (Συνεχές ωράριο)

Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου): 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου): 10:00 - 16:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4) & Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Κλειστά