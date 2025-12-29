Εορταστικό ωράριο: Πότε κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα 29/12

Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00, δίνοντας στους καταναλωτές άφθονο χρόνο για τις τελευταίες αγορές πριν την Πρωτοχρονιά.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, με μικρές διαφοροποιήσεις, καθώς το ωράριο παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό, επιτρέποντας στους εμπόρους να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Αύριο, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά επίσης 09:00–21:00, ενώ την Τετάρτη 31/12 θα κλείσουν νωρίτερα, στις 18:00.
Την Πρωτοχρονιά (01/01) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ και στις 2 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί για την ετήσια απογραφή των επιχειρήσεων.
Το εορταστικό ωράριο, όπως υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει προαιρετικό χαρακτήρα, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να προχωρά σε επιμέρους αλλαγές.
