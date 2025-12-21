Εορταστικό ωράριο την Κυριακή : Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή (21/12) τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο εορταστικού ωραρίου ώστε οι καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές λίγο πριν έρθουν τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00.
Όσον αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την επόμενη Κυριακή και τελευταία Κυριακή του έτους, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου.
Πότε θα είναι κλειστά τα καταστήματα
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα κατά τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, την Πρωτοχρονιά, όπως και τη δεύτερη ημέρα του χρόνου, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.
Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00
Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 25/12: Αργία – Κλειστά
Παρασκευή 26/12: Αργία – Κλειστά
Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
