Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Παγωτά
Παγωτά | Pexels
Σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πνεύματος, Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευέλπιστος, Ευελπίστη
  • Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
  • Γεράκης, Γερακίνα
  • Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
  • Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
  • Ιουστίνος
  • Τριάδα, Τριάς
  • Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος
  • Παγκόσμια Ημέρα Γονέων

Ανατολή ήλιου: 06:04 

Δύση ήλιου: 20:41

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 15.7 ημερών

