Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πνεύματος, Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευέλπιστος, Ευελπίστη
- Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
- Γεράκης, Γερακίνα
- Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
- Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
- Ιουστίνος
- Τριάδα, Τριάς
- Κορίνος, Κόρη, Κορίνα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος
- Παγκόσμια Ημέρα Γονέων
Ανατολή ήλιου: 06:04
Δύση ήλιου: 20:41
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 15.7 ημερών
