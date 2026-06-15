Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης, Οσίου Ορτισίου
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
- Αύγουστος, Αυγούστα
- Βίτων
- Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
- Μόνικα, Μόνα
- Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία
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