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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης, Οσίου Ορτισίου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
  • Αύγουστος, Αυγούστα
  • Βίτων
  • Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
  • Μόνικα, Μόνα
  • Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

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